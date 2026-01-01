Yıkayıcı kurutucu BR 40/10 C ADV Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Yıkayıcı kurutucu
Sipariş numarası: 1.783-311.0BR 400'ün gelişmiş modeli olan BR 40/10, sınıfının en ekonomik makinesi olarak sunuluyor. Kompakt ve güçlü makine 400 mm çalışma genişliği ve 10+10 litrelik bir tank hacmine sahiptir.
Yakıt Tipi
Elektrik soketi sabitleyici
Çalışma genişliği, fırça (mm)
400
Çalışma genişliği, vakum (mm)
400
Temiz / Kirli su tankı (l)
10 10
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
400
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
300
Fırça dönüş hızı (rpm)
1100
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
100 - 200 / 20 - 30
Su tüketimi (l/dk)
1
Ses seviyesi (dB(A))
max. 75
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50
Motor değerleri (W)
2300
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
35.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
520 x 470 x 1150
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri