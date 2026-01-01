Yıkayıcı kurutucu BR 40/10 C ADV Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

Kompakt ve esnek zemin temizleme makinesi, birçok uygulama için kullanılabilir. Ergonomik olarak tasarlanmış makinenin tankları kolayca çıkartılabilir.Temiz su tankı rahatça doldurulabilir. Fırçalar ve emiş lastikleri herhangi bir alet olmaksızın birkaç saniye içinde değiştirilebilir. Advance sürümünde ek taşıma tekerlekleri ve fırça temas basıncı ayarı ile donatılmıştır.

Güçlü ve hızlı Yüksek temas basınçlı, yüksek hızlı iki rulo fırça İki emiş lastiği suyu ileri ve geri olarak emer. Yüzey hemen tekrar kullanıma açılır Kolay erişim Mobilyaların altına kolaylıkla erişir. Tutma kolu iki yönde kullanılabilir Çıkarılabilir su tankları Uzun servis ömrü Emiş lastiği ve fırça herhangi bir alet kullanmaya gerek olmadan kolaylıkla değiştirilebilir. Su dağıtım şeridi kolaylıkla çıkarılıp temizlenebilir. Tüm elektrikli bileşenlere kolaylıkla ve hızlıca erişilebilir. Ergonomik tutma kolu Daha kolay kullanım için Entegre su akış ve fırça kontrolü Taşıma ve muhafaza için ideal