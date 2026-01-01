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    Yıkayıcı kurutucu BR 40/10 C ADV Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a black and yellow design, featuring a handle and control panel on a white background.

    Yıkayıcı kurutucu

    BR 40/10 C ADV Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi

    Sipariş numarası: 1.783-311.0

    BR 400'ün gelişmiş modeli olan BR 40/10, sınıfının en ekonomik makinesi olarak sunuluyor. Kompakt ve güçlü makine 400 mm çalışma genişliği ve 10+10 litrelik bir tank hacmine sahiptir.
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