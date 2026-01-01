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    yürüyen merdiven temizleyici BR 47/35 Esc | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with black top and yellow accents, featuring dual handles and visible brush mechanism at the front.

    yürüyen merdiven temizleyici

    BR 47/35 Esc

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.310-109.0

    Yürüyen merdiven ve yaya bantlarının temel ve günlük temizliğini yapmak üzere tasarlanmış BR 47/35, bir çok yürüyen merdiven ve yaya bandı üreticileri tarafından önerilen tek makinedir.
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