yürüyen merdiven temizleyici BR 47/35 Esc | Kärcher

BR 47/35 Esc ile temizlik yapılırken yürüyen merdiven veya yaya bandı çalışır durumda olmalıdır. Makine yürüyen merdivenin alt kısmına yerleştirilir. Temizlik maddeli su özel başlıklardan yıkama fırçalarına püskürtülür ve buradan da yürüyen merdiven veya yaya bandının profillerine taşınır. Fırça kafasının şekli ve orta kısma yerleştirilmiş fırça motoru sayesinde sağda ve solda iki adet silindir fırça kenarlara bitişik şekilde çalışabilir. Böylelikle, yürüyen merdiven en dıştaki profil kanallarına kadar temizlenmiş olur. Fırça kafasının ortasına denk gelen merkezleme kızağı makinenin hizada kalmasını sağlar. BR 47/ 35 Esc birçok farklı markanın yürüyen merdiven ve yaya bantlarını temizleyebilir. Makineyi farklı üreticilerin yürüyen merdivenlerine uyumlu hale getirmek için uygun kılavuz tarak makineye takılır. Böylelikle emiş için gerekli sızdırmazlık sağlanmış olur.

Mükemmel emiş gücü Temizlik için verilen su iki güçlü emiş motoru, dört emiş hortumu ve tarak sayesinde makineye geri vakumlanır. Suyun yürüyen merdivenin şaftına kaçmasını engeller. Yürüyen merdivenler için uygundur. Merdivenin olukları arasına giren taraklar gerekli vakumu yapar. Farklı taraklar farklı tipte yürüyen merdiven tiplerine uygun olmak üzere tasarlanmıştır. Bu da suyun yürüyen merdivenden verimli bir şekilde vakumlandığını garanti eder. Operasyon esnasında makinenin arkasında ayakta durmak mümkündür. Kolay kullanım Fırça ve taraklar herhangi bir alete gereksinim duymadan değiştirilebilir. Tanklar boş olduğunda, fırçalar ve taraklar herhangi bir alet kullanımına gerek olmadan kolaylıkla değiştirilebilir. Fırça kafası yürüyen merdiven üzerinde indirilir. Güvenli kullanım. Yüksek kalite Yüksek kalite bileşenler bakım gerekliliklerini en aza indirger. Titreşimsiz Daha yüksek konfor Güçlü emiş türbini Yüksek emiş gücü. Temizlik için verilen su iki güçlü emiş motoru, dört emiş hortumu ve tarak sayesinde makineye geri vakumlanır. Kısa fırça kafası Her yürüyen merdiven tipi için kullanılabilir.