yürüyen merdiven temizleyici BR 47/35 Esc | Kärcher

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yürüyen merdiven temizleyici
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.310-109.0Yürüyen merdiven ve yaya bantlarının temel ve günlük temizliğini yapmak üzere tasarlanmış BR 47/35, bir çok yürüyen merdiven ve yaya bandı üreticileri tarafından önerilen tek makinedir.
Yakıt Tipi
Elektrik soketi sabitleyici
Çalışma genişliği, fırça (mm)
470
Temiz / Kirli su tankı (l)
35 35
Fırça dönüş hızı (rpm)
870 - 1090
Su tüketimi (l/dk)
max. 1
Ses seviyesi (dB(A))
75
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1129 x 480 x 1031
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz