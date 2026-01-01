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    Halı temizleyicisi BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a grey and black body, yellow accents, and large wheels, designed for professional cleaning.

    Halı temizleyicisi

    BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.008-062.0

    250 ile 1.000 m² arası halı kaplı yüzeylerin ekonomik ve hızlı temizliği için kompakt BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi.
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