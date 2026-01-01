Halı temizleyicisi BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Halı temizleyicisi
Sipariş numarası: 1.008-062.0250 ile 1.000 m² arası halı kaplı yüzeylerin ekonomik ve hızlı temizliği için kompakt BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi.
Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa)
500 / 900
Hava debisi (l/s)
47
Vakum gücü (mbar / kPa)
290 / 29
Püskürtme basıncı (iCapsol) (Bar)
3.5
Püskürtme basıncı (derinlemesine temizlik) (Bar)
7
Püskürtme miktarı (iCapsol) (l/dk)
0.38
Püskürtme miktarı (temel temizlik) (l/dk)
2.5
Çalışma genişliği, vakum (cm)
48
Temiz / Kirli su tankı (l)
22 / 19
Türbin kapasitesi (W)
1200
Fırça motoru gücü (W)
400
Aksesuarsız ağırlık (kg)
44.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
50.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
889 x 470 x 1118
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz