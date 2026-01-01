Halı temizleyicisi BRC 45/45 C | Kärcher

BRC 45/45 C bir makinede iki fonksiyonu biraraya getirir.Tek geçişte etkin ve derinlemesine temizlik sağlarken; hızlı, etkin ve hızlı kuruma gerektiren temizlik işlerinde de kullanılabilir. Ayrıca Kärcher'in geliştirmiş olduğu iCapsol deterjanları sayesinde de halılar, temizlik sonrasında 20 dakika içinde tekrar kullanılabilir hale gelir.

Birbirinin tersi yönüne dönen fırça Yüksek temizlik performansı için iki rulo fırça Aynı anda iki taraftan havları derinlemesine temizler Düz olmayan yüzeylerde bile eşit temas basıncı sağlar İleriye ve geriye doğru çalışabilir Fırça dönüş yönü halıya göre ayarlanabilir İtme kolu katlanarak temizlik yönü değiştirilebilir Ergonomik halı temizleme pozisyonu - ileri ve geri hareket eder