Halı temizleyicisi BRC 45/45 C | Kärcher

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Halı temizleyicisi
Sipariş numarası: 1.008-056.0Büyük alanlardaki halıların derinlemesine temizliği için tasarlanmış BRC 45/45, katlanabilir itme sapı sayesinde ön ve arka hareketle pratik bir şekilde temizlik yapabilir.
Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa)
350 / 1000
Hava debisi (l/s)
45
Vakum gücü (mbar / kPa)
300 / 30
Püskürtme basıncı (iCapsol) (Bar)
3.5
Püskürtme basıncı (derinlemesine temizlik) (Bar)
7
Püskürtme miktarı (iCapsol) (l/dk)
0.7
Püskürtme miktarı (temel temizlik) (l/dk)
3.2
Çalışma genişliği, vakum (mm)
450
Temiz / Kirli su tankı (l)
45 / 38
Türbin kapasitesi (W)
1100
Fırça motoru gücü (W)
600
Aksesuarsız ağırlık (kg)
75
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1029 x 559 x 1092
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri