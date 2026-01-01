Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Halı temizleyicisi BRC 45/45 C | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with a black and grey body, ergonomic handle, and visible hose attachment.

    Halı temizleyicisi

    BRC 45/45 C

    Sipariş numarası: 1.008-056.0

    Büyük alanlardaki halıların derinlemesine temizliği için tasarlanmış BRC 45/45, katlanabilir itme sapı sayesinde ön ve arka hareketle pratik bir şekilde temizlik yapabilir.
    Teklif isteyin