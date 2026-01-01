Süpürge Temizlik Seti - 28x94 cm | Kärcher

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Sipariş numarası: 9.212-107.0Kärcher Süpürge Temizlik Seti (28x94 cm), son derece hafif yapısı sayesinde tek elle kullanım ve süpürme işlemleri için idealdir.
Kir türü
Serbest / Tutunmamış Kir
Renk
Siyah
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık (kg)
1
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
1.4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
280 x 290 x 940
Paket boyutları (mm)
280 x 290 x 940
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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