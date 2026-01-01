Süpürge Temizlik Seti - 28x94 cm | Kärcher

Kärcher Süpürge Temizlik Seti (28x94 cm), verimli bir 2'si 1 arada süpürme çözümü sunar: Bir yandan ulaşılması zor alanlardaki kirleri bile güvenle temizleyen özel bir fırça kılı dizilimine sahiptir; diğer yandan temiz tutulması kolay olan ve her türlü zemin kaplamasına rahatlıkla uyum sağlayan bir çekçek (squeegee) ile donatılmıştır. Son derece hafif yapısı sayesinde tek elle kullanım ve süpürme işlemleri için de mükemmeldir. Ürün, kaba kirleri toplamak üzere 90° eğilebilen ve bu konumda kilitlenebilen bir çöp toplama haznesiyle birlikte gelir.