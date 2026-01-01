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    Süpürge Temizlik Seti - 28x94 cm | Kärcher

    Black dustpan with a long handle and a black broom with a matching handle, standing upright.

    Süpürge Temizlik Seti - 28x94 cm

    Sipariş numarası: 9.212-107.0

    Kärcher Süpürge Temizlik Seti (28x94 cm), son derece hafif yapısı sayesinde tek elle kullanım ve süpürme işlemleri için idealdir.
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