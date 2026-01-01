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    Halı temizleyicisi BRS 43/500 C | Kärcher

    Kärcher upright floor scrubber with a white tank, black handle, and grey base.

    Halı temizleyicisi

    BRS 43/500 C

    Sipariş numarası: 1.006-671.0

    Olağanüstü sonuçlar sağlar ve halıları sadece 20 dakikada içinde kurutur. Kapsülleme teknolojisini kullanarak zahmetsiz ve kesintisiz bir temizlik yapmanıza yardımcı olur.
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