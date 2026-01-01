Halı temizleyicisi BRS 43/500 C | Kärcher

Kärcher BRS 43/500 C halı temizleme makinesi olağanüstü temizlik sonuçları verir. Kısa süre içerisinde yapılması gereken halı temizlikleri için kulanılan makine, su ve deterjanın halıya püskürtülmesi sonrasında fırçalama ve 20 dk sonunda vakumlanma özelliği ile kısa zamanda en etkili çözümü sunar. Bu sayede halı 20 dakika içinde kullanıma hazırdır! Halıdaki kiri, halının tüylerinden ayıran RM 768 özel deterjanı sayesinde temizlik son derece etkili ve hızlı bir şekilde etkili sonuçlar verir.

Ters yönde dönen 2 rulo fırça Yüksek temas basıncı sayesinde yüksek temizlik performansı Lifleri iki yönden temizleyerek dikelmelerini sağlar. Düz olmayan yüzeylerde bile eşit temas basıncı sağlar İkisi bir arada Aynı anda temizler ve fırçalar Tüy topaklarını toplayan ayrı bir hazne bulunur.