Halı temizleyicisi BRS 43/500 C | Kärcher

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Halı temizleyicisi
Sipariş numarası: 1.006-671.0Olağanüstü sonuçlar sağlar ve halıları sadece 20 dakikada içinde kurutur. Kapsülleme teknolojisini kullanarak zahmetsiz ve kesintisiz bir temizlik yapmanıza yardımcı olur.
Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa)
300
Püskürtme basıncı (iCapsol) (Bar)
3.4
Püskürtme miktarı (iCapsol) (l/dk)
0.38
Temiz / Kirli su tankı (l)
7.5
Fırça motoru gücü (W)
370
Aksesuarsız ağırlık (kg)
25
Ambalajlı ağırlık (kg)
32.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
400 x 470 x 1160
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri