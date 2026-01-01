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    Buhar püskürtme nozulu 50°, 001,5 | Kärcher

    Brass nozzle with a flat, wide opening and hexagonal connector, designed for high-pressure cleaning applications.

    Buhar püskürtme nozulu 50°, 001,5

    Sipariş numarası: 4.766-023.0

    50°fan jet’li buhar jeti nozulu. Buhar aşamasında temizlik ve çözme için. Kum ve çakılı çözmek, kalıp materyalini çözmek ya da araçlarda mumlamayı kaldırmak için.
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