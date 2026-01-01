Buhar püskürtme nozulu 50° | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.116-000.050°fan jet’li buhar jeti nozulu. Buhar aşamasında temizlik ve çözme için. Kum ve çakılı çözmek, kalıp materyalini çözmek ya da araçlarda mumlamayı kaldırmak için.
Nozül ölçüsü (mm) (mm)
1.5
Açı (°)
50
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.