Buharlı Vakumlu Temizlik Makineleri | Kärcher

En Başından Beri Pratik

Manuel aparat, uzun eğitimlere gerek kalmadan kolay ve hızlı kullanım sağlar. SGV buharlı vakum makinesini çalıştırmak son derece sezgiseldir, özel bir eğitim gerektirmez.

Her Şey Düzenli, Her Şey Güvende

Yüksek kaliteli aksesuarlar doğrudan makinenin içinde veya üzerinde yer alır; böylece kaybolmaya ve kirlenmeye karşı korunur, her an elinizin altında olur. Kapaktaki havalandırma kanalları, aksesuarların kullanımdan sonra tamamen kurumasını sağlar. Aksesuar sepeti sayesinde operatörler nozulları kolayca çıkarıp temizleyebilir.

Tüm Programlar Tek Bir Yerde

Ergonomik itme kolu ve mükemmel şekilde konumlandırılmış EASY kontrol paneli, Kärcher SGV buharlı vakum makineleriyle çalışmayı inanılmaz derecede basit ve zahmetsiz hale getirir. Programlar yapılacak işe göre kolayca seçilebilir.

Hızlı Doldurma, Kolay Boşaltma

Temiz su ve deterjan haznelerine rahatça erişilebilir; dolum ve boşaltma işlemleri için hazneler kolayca taşınabilir.

Kirli Su Haznesi

Makinenin yan tarafına entegre edilen kirli su haznesine hızla ulaşılabilir ve hazne tek elle kolayca yerinden çıkarılabilir.

Her Yere Ulaşır, Her Yerde Çalışır

Kärcher SGV buharlı vakum makineleri, büyük tekerlekleri sayesinde merdivenleri bile rahatça aşar, hijyenin önündeki engelleri kaldırır.

Kendi Kendini Temizleme? Elbette!

Kendi kendini temizleme fonksiyonu, her kullanımdan sonra makinenin içini otomatik olarak durular; bu da cihazın kullanım ömrünü ciddi oranda uzatır.