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    Buharlı Vakumlu Temizlik Makineleri | Kärcher

    En yüksek standartları karşılar. Ve yenilerini belirler.

    İnatçı kirlerin hijyenik bir şekilde temizlenmesi gerektiğinde, doğru cevap Kärcher SGV buharlı vakum makineleridir. Birçok durumda, deterjan kullanmadan bile birinci sınıf temizlik sonuçları elde ederler. Sert zeminlerde, paslanmaz çelik yüzeylerde, armatürlerde, mutfak cihazlarında, endüstriyel sistemlerde ve cam temizliğinde etkilidirler. Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda ise SGV 8/5 yeni bir çığır açmaktadır. Yenilikçi kendi kendini temizleme özelliği, makinenin içindeki kalıntıları güvenilir bir şekilde temizleyerek buharlı vakum makinesinin kullanım ömrünü uzatır.

    En Başından Beri Pratik

    Manuel aparat, uzun eğitimlere gerek kalmadan kolay ve hızlı kullanım sağlar. SGV buharlı vakum makinesini çalıştırmak son derece sezgiseldir, özel bir eğitim gerektirmez.

    Her Şey Düzenli, Her Şey Güvende

    Yüksek kaliteli aksesuarlar doğrudan makinenin içinde veya üzerinde yer alır; böylece kaybolmaya ve kirlenmeye karşı korunur, her an elinizin altında olur. Kapaktaki havalandırma kanalları, aksesuarların kullanımdan sonra tamamen kurumasını sağlar. Aksesuar sepeti sayesinde operatörler nozulları kolayca çıkarıp temizleyebilir.

    Tüm Programlar Tek Bir Yerde

    Ergonomik itme kolu ve mükemmel şekilde konumlandırılmış EASY kontrol paneli, Kärcher SGV buharlı vakum makineleriyle çalışmayı inanılmaz derecede basit ve zahmetsiz hale getirir. Programlar yapılacak işe göre kolayca seçilebilir.

    Hızlı Doldurma, Kolay Boşaltma

    Temiz su ve deterjan haznelerine rahatça erişilebilir; dolum ve boşaltma işlemleri için hazneler kolayca taşınabilir.

    Kirli Su Haznesi

    Makinenin yan tarafına entegre edilen kirli su haznesine hızla ulaşılabilir ve hazne tek elle kolayca yerinden çıkarılabilir.

    Her Yere Ulaşır, Her Yerde Çalışır

    Kärcher SGV buharlı vakum makineleri, büyük tekerlekleri sayesinde merdivenleri bile rahatça aşar, hijyenin önündeki engelleri kaldırır.

    Kendi Kendini Temizleme? Elbette!

    Kendi kendini temizleme fonksiyonu, her kullanımdan sonra makinenin içini otomatik olarak durular; bu da cihazın kullanım ömrünü ciddi oranda uzatır.

    Dampfsaugerreinigung

    Hijyende tam gaz ileri.

    Yeni SGV 6/5 ve SGV 8/5 buharlı vakum makineleri; sağlık, gıda, profesyonel temizlik hizmetleri ve konaklama gibi hijyenin kritik önem taşıdığı sektörlerdeki müşteri taleplerine kesin ve net bir çözümdür. Kärcher SGV buharlı vakum makineleri, ıslak-kuru elektrikli süpürgelerin ve buharlı temizleyicilerin fonksiyon ve özelliklerini tek bir cihazda birleştirir. Bu yenilikçi temizlik makineleri ayrıca kompakt tasarımı, çok geniş uygulama alanları, yüksek kalitesi, sağlamlığı ve dayanıklılığı ile öne çıkar.

    eco!efficiency: Hygiene kann so sparsam sein Logo CI15

    Ekonomik hijyen için eco!efficiency

    eco!efficiency modu, işletme maliyetlerini düşürmek için güç tüketimini azaltırken, ses seviyesini de fark edilir biçimde 64 dB(A) değerine indirir. Bu özellik, SGV buharlı vakum makinelerini huzurevleri, bakım tesisleri, yemekhaneler ve oteller gibi sese karşı hassas alanlarda kullanım için ideal hale getirir.

    Hygienisch sauber bis ins kleinste Detail

    En ince ayrıntısına kadar hijyenik temizlik

    Pirinç, paslanmaz çelik veya Pekalon malzemeden üretilen fırça aksesuarları en inatçı kirleri bile kolayca söker. Noktasal buhar çıkışı sayesinde dar boşluklar ve derzler hızla temizlenir.

    Mit einem Griff einstellbar

    Tutma sapı üzerinden ayarlanabilir

    Tutamak üzerindeki su/buhar ayarı ve vakum açma/kapama düğmesi, kullanım sırasında operatöre tam kontrol sağlar.

    Zubehör perfekt integriert

    Tam oturan, entegre aksesuarlar

    Aksesuarlar, kaybolmaya ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan sökülebilir bir aksesuar sepeti içinde makine üzerinde taşınır. Her şey düzenli, elinizin altında ve derli topludur.

    Kabel- und Zubehörfixierung

    Kablo ve aksesuar sabitleme

    Döner kancalar sayesinde elektrik kablosu hızlıca açılır ve kolayca toplanır. Buharlı vakum boruları ise makinenin arkasındaki yuvalara güvenle sabitlenir.

    Schmutzwassertank

    Kirli su haznesi

    Entegre tutamak ve pratik taşıma kolu sayesinde hazneyi boşaltmak son derece kolay ve zahmetsizdir.

    Her iş için doğru aksesuar.

    Her SGV buharlı vakum makinesi, çok çeşitli alanlarda hijyenik temizlik yapılmasını sağlayan kapsamlı bir aksesuar kitiyle birlikte gelir.

    Adapter plus Bürsten

    Adaptör ve fırçalar

    Banyo ve tuvaletlerdeki kireçlenmeler hızla temizlenir, armatürler ilk günkü gibi parlar.

    Dampfrohr plus Adapter für Rundbürsten

    Buharlı vakum borusu ve yuvarlak fırça adaptörü

    İki adet buharlı vakum borusu, operatörün erişim mesafesini artırır ve ergonomik bir çalışma imkanı sunar. Yuvarlak fırça adaptörü ise kirlerin en derin katmanlarına kadar sökülmesini sağlar; fayans yüzeylerdeki derzler için idealdir.

    Handdüse mit Gummilippe

    Sıyırıcılı el aparatı

    Buharlı vakumlama, yüzeylerin tek bir işlemde temizlenmesini sağlar. Dar alanlar için bile idealdir.

    Dreieckbodendüse

    Üçgen zemin aparatı

    Bu zemin aparatı sayesinde, köşe ve kenar gibi ulaşılması zor alanlar bile güvenle temizlenir ve vakumlanır.