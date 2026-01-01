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    Belediye Ekipman Taşıyıcıları C 65 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

    Kärcher municipal vehicle with enclosed cab, front lights, and rear cargo bed, positioned on a white background.

    Belediye Ekipman Taşıyıcıları

    C 65 TC Multi-functional system vehicle

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 8.330-191.0

    • Tüm yıl boyunca dört mevsim kullanım
    • Daha fazla iş güvenliği için yük limiti kontrolü
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