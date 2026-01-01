Belediye Ekipman Taşıyıcıları C 65 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

Çok amaçlı çevre temizlik aracı C 65 TC ile belediye ve diğer kullanıcıların günlük temizlkik hizmetlerinde kusursuz performans sağlar. Çvere dostu 65 HP turbo dizel motora ve çift kişilik kabine sahiptir. Belden kırmalı şasi sistemi ile optimum manevra kabiliyeti, hassasiyet ve yön dengesi sağlar. Ayrıca manevra eforunu azaltır ve kenarlara yakın hassas çalışmaya olanak tanır. Hidrolik tekerlek yükü dengeleme sistemi, mekanik diferansiyel kilit sistemi, mekanik ön PTO şaftı ve 3 aşamalı ön ekipman kaldırma aparatı; Holder C 65 TC 'in maksimum verimlilikle yıl boyunca kullanılabilmesine imkan verir. Çift kişilik kabini sayesinde aynı anda ikinci bir kişi ile görev bölgesinde daha verimli çalışma imkanı sağlar. Ergonomik konforlu kabin, sürüş güvenliği ve kullanım için 360° panoramik görüş sunar. Elektronik el ve ayak pedalı dijital kontrol ve kumanda ekranı fark yaratır.

Çok amaçlı ekipmanların kullanımı için uygun şasi Büyük ve güçlü ekipmanlar ile kullanım imkanı İki standart bağlantı alanı (ön/arka) ve mafsallı aletler için 3. bir bağlantı alanı. Hızlı ekipman değiştirme özelliği (tek kişi ile) Ergonomik ve konforlu kabin Isıtma ve hava nozullu klima sistemi Çift kişlilik kabin (opsiyonel) Çalışma alanının engelsiz görünümü ve güvenli manevra sağlayan 360° panoramik görüş Kolay servis erişimi Hidrolik olarak açılabilen motor bölmesi kapağı Hidrolik olarak açılabilen motor bölmesi kapağı