C 70 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

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Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 8.324-796.0
Sürüş / Tahrik
Dizel
Sürüş tahrik sistemi
Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Motor üreticisi
Kubota
Motor gücü (kW) (kW)
48
Silindir hacmi (cm³)
2615
Silindir
4
Egzoz emisyon standartı
STAGE V
Yakıt tankı (l)
65
Seyir hızı (km/sa)
- 40
Süpürme hızı (km/sa)
- 20
Dingil mesafesi (mm)
1870
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
3500
İzin verilen toplam ağırlık (opsiyonel) (kg)
4000
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2089
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
3669 x 1266 x 2215
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları