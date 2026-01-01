C 70 TC Multi-functional system vehicle | Kärcher

Geniş ve iki kişilik kabine sahip C 70 TC çok amaçlı çevre temizlik aracı, kusursuz çekiş ve tırmanma kabiliyetiyle etkileyicidir. Çift tahrikli , sürüş tahrik sisteminin temel bileşenleri arasında 4 güçlü teker motoru, akıllı hidrolik direksiyon ve sürüş durumuna bağlı olarak dört teker tahrik modu ile iki teker tahrik modu ve çalışma programları arasında otomatik olarak geçiş yapan elektronik sürüş tahrik sistemi bulunur. Bu özelliği dinamik bir sürüş deneyimi, daha düşük yakıt tüketimi sağlayarak zaman tasarrufu ve düşük işletme maliyeti sağlar. Belden kırmalı şasisi, hidrolik tekerlek yükü dengeleme sistemi, mekanik diferansiyel kilit sistemi, mekanik ön PTO şaftı ve 3 aşamalı ön ekipman kaldırma aparatı, yıl boyunca farklı ekipmanların en verimli şekilde kullanımını sağlar. Çift kişilik kabini sayesinde aynı anda ikinci bir kişi ile görev bölgesinde daha verimli çalışma imkanı sağlar. Ergonomik konforlu kabin, sürüş güvenliği ve kullanım için 360° panoramik görüş sunar.

Çok amaçlı ekipmanların kullanımı için uygun şasi Büyük ve güçlü ekipmanlar ile kullanım imkanı İki standart bağlantı alanı (ön/arka) ve mafsallı aletler için 3. bir bağlantı alanı. Hızlı ekipman değiştirme özelliği (tek kişi ile) Ergonomik ve konforlu kabin Isıtma ve hava nozullu klima sistemi Çift kişlilik kabin (opsiyonel) Çalışma alanının engelsiz görünümü ve güvenli manevra sağlayan 360° panoramik görüş Kolay servis erişimi Hidrolik olarak açılabilen motor bölmesi kapağı Hidrolik olarak açılabilen motor bölmesi kapağı