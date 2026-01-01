Cam Kazıyıcı | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.999-156.0Cam veya diğer düz yüzeyleri temizlemek için idealdir.
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık (kg)
0.1
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
0.1
Boyutlar (U × G) (mm)
95 x 50
Paket boyutları (mm)
95 x 50 x 10
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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