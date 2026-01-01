Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Cam Kazıyıcı | Kärcher

    Metal scraper with a retractable blade, featuring a silver body and a brass-coloured blade, lying on a white surface.

    Cam Kazıyıcı

    Sipariş numarası: 6.999-156.0

    Cam veya diğer düz yüzeyleri temizlemek için idealdir.
    Teklif isteyin