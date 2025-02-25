Cam ve Yüzey Temizleme Makinesi Modelleri | Kärcher

Şarjlı ve el tipi WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesini ister bir cam süpürgesi olarak, ister fayans, ayna, vitrin, tezgah veya diğer tüm düz yüzeyleri temizlemek için kullanın; sonuç hiç değişmez. Burada asıl önemli olan, bu hafif ve pratik cihazla her pozisyonda, hatta gerekirse baş hizasının üzerinde bile arkada iz bırakmayan mükemmel sonuçlar elde etmenizdir. Üstelik elle ayarlanabilen kenar kılavuzu sayesinde köşelerin ve kenarların tam dip noktalarına kadar ulaşabilirsiniz.

Yatay, dikey, çapraz, baş hizasının üzeri ya da ihtiyacınız olan herhangi bir başka yön; WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinelerimiz her hareketinize mükemmel şekilde uyum sağlar ve her pozisyonda arkasında leke bırakmadan en iyi temizlik performansını sunar.