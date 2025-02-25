Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Cam ve Yüzey Temizleme Makinesi Modelleri | Kärcher

    Endüstriyel Cam ve Yüzey Temizleme Makinesi

    WVP_10_Grafik

    Daha kolay, daha hızlı, daha pratik: Kuralları değiştiren esneklik

    Şarjlı ve el tipi WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesini ister bir cam süpürgesi olarak, ister fayans, ayna, vitrin, tezgah veya diğer tüm düz yüzeyleri temizlemek için kullanın; sonuç hiç değişmez. Burada asıl önemli olan, bu hafif ve pratik cihazla her pozisyonda, hatta gerekirse baş hizasının üzerinde bile arkada iz bırakmayan mükemmel sonuçlar elde etmenizdir. Üstelik elle ayarlanabilen kenar kılavuzu sayesinde köşelerin ve kenarların tam dip noktalarına kadar ulaşabilirsiniz.

    Yatay, dikey, çapraz, baş hizasının üzeri ya da ihtiyacınız olan herhangi bir başka yön; WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinelerimiz her hareketinize mükemmel şekilde uyum sağlar ve her pozisyonda arkasında leke bırakmadan en iyi temizlik performansını sunar.

    WVP_Reinigungsmittel

    Deterjan

    Günlük temizleyiciler, yüzey veya cam temizleyicileri: Kullanıma hazır temizlik ürünlerinin tüm çeşitlerini tek bir çatı altında sunuyoruz. Malzemelere zarar vermeyen ve çevre dostu olan bu ürünler, yüzeylerin hızla ve arkasında hiçbir iz bırakmadan kurumasını sağlar.

    WVP_10_Header

    Bataryalar ve şarj cihazları

    Yedek bataryalar, kişisel ihtiyaçlarınıza göre size oldukça faydalı bir çalışma süresi esnekliği sağlar. Temelde, hızlı şarj cihazı sayesinde gün boyunca hiçbir kesinti yaşamadan sürekli çalışabilirsiniz.

    WVP_Zubehoer

    Kullanışlı aksesuarlar

    Farklı genişliklerdeki ek emiş başlıkları ve çekçekler, sprey şişesi setleri veya yedek mikrofiber bezler gibi faydalı aksesuarlarla makinenizi kendi ihtiyaçlarınıza göre en iyi şekilde zenginleştirebilirsiniz.

    Ekipmanlar ve teknik detaylar

    WVP 10; bir adet batarya (30 dakika çalışma süresi), temizlik deterjanı, şarj cihazı, sprey şişesi ve bir mikrofiber bez ile birlikte gelir. Neredeyse hiç kesintisiz çalışabilmeniz için WVP 10 Adv versiyonunda ise standart şarj cihazı yerine bir hızlı şarj cihazı yer alır. Ayrıca bu gelişmiş pakete yedek bir batarya, değiştirilebilir dar emiş başlığı ve ikinci bir mikrofiber bez de dahildir.

    Yüksek devirli motor, kirli suyun olağanüstü performansla vakulanmasını sağlar ve çekilen bu su 200 mililitrelik bir haznede toplanır. Haznenin kendisi hızlı ve kolay bir şekilde boşaltılabilir, ayrıca ihtiyaç duyulduğunda bulaşık makinesinde de rahatça yıkanabilir.

    WVP_10_Ausstattung

    Video