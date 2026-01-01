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    CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768 | Kärcher

    Kärcher CarpetPro RM 768 detergent container with label detailing product specifications and usage instructions.

    CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768

    Sipariş numarası: 6.295-562.0

    Orta düzey temizlik için CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768. Kapsülleme teknolojili kuru köpük: kirler kapsüllenir ve bir sonraki bakım temizliğiniz sırasında vakumlanır.
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