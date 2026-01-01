CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.295-562.0Orta düzey temizlik için CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768. Kapsülleme teknolojili kuru köpük: kirler kapsüllenir ve bir sonraki bakım temizliğiniz sırasında vakumlanır.
Paketleme ölçüsü (l)
10
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
6.1
Ağırlık (kg)
10.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
230 x 188 x 307
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları