CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-850.0CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet, tablet formunda olup halı yıkama makinesinde kullanılır derinmesine temizlik sağlar.Suda çözünen pratik bir folyo içerisindedir. Özel formülü sayesinde durulamaya gerek kalmaz.
Paketleme ölçüsü (Tabletler)
16
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
20
pH
8.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
72 x 61 x 141
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları