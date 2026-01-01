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    CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet | Kärcher

    Kärcher CarpetPro RM 760 box with blue carpet image, product details, and safety symbols. Made in Germany.

    CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet

    Sipariş numarası: 6.295-850.0

    CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet, tablet formunda olup halı yıkama makinesinde kullanılır derinmesine temizlik sağlar.Suda çözünen pratik bir folyo içerisindedir. Özel formülü sayesinde durulamaya gerek kalmaz.