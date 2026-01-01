CarpetPro Yumuşatıcı RM 763 | Kärcher

Kärcher'den CarpetPro Conditioner RM 763, gerekli durulama miktarını yüzde 50'ye kadar azaltırken aynı zamanda tüm tekstil zemin kaplamalarında lifleri tazeler ve renkleri canlandırır - hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde. Derinlemesine temizlikten sonra uygulandığında, Puzzi sprey ekstraksiyon makineleri veya halı yıkama makineleri (BRC) ile 1 adımlı yöntem kullanılarak sprey ekstraksiyon için tasarlanan nötrleştirici durulama, yüzey aktif madde kalıntılarının yanı sıra hafif yağ, gres ve mineral bazlı kirleri güvenilir bir şekilde giderir. Woolsafe sertifikalı durulama, saf yeni yün ve koyun yünü gibi malzemelerden yapılmış hem sentetik hem de doğal alkaliye duyarlı halı lifleri üzerinde güvenilir bir nötralize edici etkiye sahiptir. CarpetPro Conditioner RM 763'ün düşük durulama gereksinimi ve hızlı kuruma özellikleri kuruma sürelerini önemli ölçüde hızlandırır, bu da yüzeylerin temizlikten sonra daha kısa sürede tekrar kullanılabileceği anlamına gelir.