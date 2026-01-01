CarpetPro Yumuşatıcı RM 763 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.295-844.0Her tür doku için etkili CarpetPro Conditioner RM 763 durulama süresini kısaltır, kirleri ve yüzey aktif madde kalıntılarını çıkarır, dokuları nötrleştirir ve renkleri canlandırır.
Paketleme ölçüsü (l)
1
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
12
pH
3.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
75 x 75 x 270
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları