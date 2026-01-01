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    Çift püskürtme borusu, 960 mm | Kärcher

    Kärcher spray lance with dual nozzles, ergonomic handle, and metal tubing, set against a white background.

    Çift püskürtme borusu, 960 mm

    Sipariş numarası: 2.112-016.0

    Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).
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