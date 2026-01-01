Çift püskürtme borusu, 960 mm | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.394-665.0Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).
(Bar)
310
Uzunluk (mm)
960
Sıcaklık (°C)
max. 150
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.6
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.