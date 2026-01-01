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    Klasik Non-Woven (Dokumasız) Yumuşak Bezi - Mavi, 38x40 cm (20'li Paket) | Kärcher

    Square blue cleaning cloth with a soft texture, positioned on a white background.

    Klasik Non-Woven (Dokumasız) Yumuşak Bezi - Mavi, 38x40 cm (20'li Paket)

    Sipariş numarası: 9.212-177.0

    • Non-woven (dokumasız) bez, %70 viskoz, %20 PP, %10 PE
    • 38 × 40 cm, 130 g/m²
    • Standart
    ¹⁾
    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.