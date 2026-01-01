Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Pure - Yeşil, 40x40 cm (5'li Paket) | Kärcher

    Square green cleaning cloth with a soft texture, neatly folded at the bottom right corner.

    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Pure - Yeşil, 40x40 cm (5'li Paket)

    Sipariş numarası: 9.212-049.0

    • Ultra mikrofiber, %70 PE, %30 PA
    • 40 × 40 cm, 130 g/m²
    • Tüy ve kalıntı bırakmayan temizlik
    ¹⁾
    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.