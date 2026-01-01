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    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Silver - Kırmızı, 40x40 cm (5'li Paket) | Kärcher

    Pink microfiber cloth with a blue label in the top left corner, displayed on a white background.

    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Silver - Kırmızı, 40x40 cm (5'li Paket)

    Sipariş numarası: 9.212-091.0

    • Mikrofiber bez, %80 PET, %20 PA
    • 40 × 40 cm, 300 g/m²
    • Bulaş (kontaminasyon) riski yüksek yüzeyler için ideal çok amaçlı bez
    ¹⁾
    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.