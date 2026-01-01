Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Klasik Mikrofiber Temizlik Bezi Light - Kırmızı, 38x38 cm (20'li Paket) | Kärcher

    Pink folded microfiber cloth on a white background.

    Klasik Mikrofiber Temizlik Bezi Light - Kırmızı, 38x38 cm (20'li Paket)

    Sipariş numarası: 9.212-068.0

    • Mikrofiber bez, %80 PET, %20 PA
    • 38 × 38 cm, 220 g/m²
    • Mekanik etkili çok amaçlı bez
    ¹⁾
    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.