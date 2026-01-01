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    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Glide - Kırmızı, 38x38 cm (5'li Paket) | Kärcher

    Pink textured fabric with a soft, plush surface, filling the entire frame.

    Premium Mikrofiber Temizlik Bezi Glide - Kırmızı, 38x38 cm (5'li Paket)

    Sipariş numarası: 9.212-050.0

    • Kaplamalı bez, %68 PE, %12 PA, %20 PU
    • 41,5 × 33,5 cm, 285 g/m²
    • Çelik, krom ve seramik gibi parlak yüzeyler için özellikle uygundur
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    Önerilen sıcaklıklara ve deterjanlara uyulması durumunda geçerlidir. Ayrıca kurutucu kullanımı, özellikle yüksek sıcaklıklarda, ürün ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.