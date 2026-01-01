Çöp toplayıcı100cm | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.999-113.0Kaba kirlerin rahat bir şekilde alınması için 100 cm uzunluğunda ergonomik çöp toplayıcı.
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık (kg)
0.3
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
0.3
Uzunluk (mm)
1000
Paket boyutları (mm)
1040 x 160 x 270
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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