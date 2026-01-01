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    Çöp toplayıcı100cm | Kärcher

    Long-handled blue and silver grabber tool with a trigger mechanism and rubber-tipped claws.

    Çöp toplayıcı100cm

    Sipariş numarası: 6.999-113.0

    Kaba kirlerin rahat bir şekilde alınması için 100 cm uzunluğunda ergonomik çöp toplayıcı.
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