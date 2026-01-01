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    elektrikli testere CS 400/36 Bp pack *EU | Kärcher

    Kärcher chainsaw with a grey body and yellow accents, displayed on a plain white background.

    elektrikli testere

    CS 400/36 Bp pack *EU

    Sipariş numarası: 1.042-505.0

    • Mekanik zincir freni
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