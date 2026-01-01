elektrikli testere CS 400/36 Bp pack *EU | Kärcher

Kärcher'in sağlam CS 400/36 Bp Pack akülü zincirli testeresi, günlük ev bakımı, bahçe işleri ve fırtına hasarlarının giderilmesi, küçük ormancılık işleri veya parklarda ve kentsel alanlarda iyileştirme çalışmalarının üstesinden fazlasıyla gelir. Testere mükemmel dengelidir ve minimum titreşim ve kesinlikle egzoz dumanı olmadan elinizde son derece ergonomik bir his verir. Benzinle çalışan makinelere göre daha az gürültülüdür ve nispeten düşük işletme ve bakım maliyetlerine sahiptir.

Mekanik zincir freni Geri tepme durumunda zinciri derhal durdurur. Otomatik zincir yağlama Uzun bir kullanım ömrü için optimum zincir yağlaması. Bakım çabasını azaltır. İzleme pencereli entegre yağ tankı Dolum seviyesi açıkça görülebilir ve okunması kolaydır. Sızıntıyı önlemek için yağ deposu kapağı takılmıştır. Entegre kombinasyon anahtarları Zincirin hızlı bir şekilde yeniden gerilmesini sağlar. Zincir ve rayın değiştirilmesi kolaydır. Hızlı ve güçlü Daha yüksek 23 m/s zincir hızı, daha hızlı ve daha hassas kesimler sağlar. Sert ahşapta bile benzinli makinelerle aynı seviyede yüksek performans. Fırçasız motor Minimum bakım çabası ve uzun kullanım ömrü. Düşük ısı üretimi ve yüksek verimlilik. Kärcher 36 V platformunda tam esneklik Akü gerektiğinde diğer makinelerle hızlıca değiştirilebilir. Çalışırken üretkenliği ve güvenliği artırır. Zararlı madde veya CO2 emisyonu yoktur Çevreyi ve kullanıcının sağlığını korur. Benzinle çalışan makinelere göre daha düşük titreşim Uzun süreler boyunca zahmetsiz çalışma. Kullanıcının sağlığını korur. Benzinle çalışan aletlere kıyasla %90'a kadar daha düşük işletme ve bakım maliyetleri Özellikle ekonomiktir, çünkü örneğin benzin gibi çalıştırma masrafları yoktur.