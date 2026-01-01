elektrikli testere CS 400/36 Bp pack *EU | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
elektrikli testere
Sipariş numarası: 1.042-505.0
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Kılavuz çubuğu (mm)
400
Zincir hızı (m/sn)
23
Zincir aralığı
3/8″
Zincir ölçer
1.3 mm / 0.050"
Sürücü bağlantılarının sayısı
56
Yağ deposu kapasitesi (ml)
160
Sürüş / Tahrik
Fırçasız motor
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
36
Kapasite (Ah)
7.5
Pil şarjı başına performans (Kesikler)
max. 170 max. 230
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 25 max. 30
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Batarya şarj cihazının kablo uzunluğu (m)
1.2
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4
Ambalajlı ağırlık (kg)
9.4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
880 x 210 x 250
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları