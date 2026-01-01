Kablosuz dik süpürge CV 30/2 Bp Pack *EU | Kärcher

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Kablosuz dik süpürge
Sipariş numarası: 1.023-201.0CV 30/2 Bp Pack, tüm halı ve sert yüzeyler için ilk profesyonel akülü dik fırça tipi elektrikli süpürgedir. Otomatik zemin algılama, düşük yerden yükseklik ve fırça temizleme fonksiyonu ile.
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Vakum gücü (mbar / kPa)
187 / 18.7
Hava debisi (l/s)
34
Derecelendirilmiş performans (W)
420
Ses seviyesi (dB(A))
64
Konteyner kapasitesi (l)
3
Çalışma Genişliği (cm)
30
Batarya türü
Çıkarılabilir lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
36
Kapasite (Ah)
6
Gereken akü sayısı (Parça(lar))
1
Pil şarjı başına performans (m²)
200 250
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 50 max. 32 max. 67 max. 47
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
44 68
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
6.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
12.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
260 x 310 x 1150
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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