Kablosuz dik süpürge CV 30/2 Bp Pack *EU | Kärcher

Yenilikçi ve kullanıcı dostu 3 litre kapasiteli akülü dik fırçalı elektrikli süpürge CV 30/2 Bp Pack, otomatik zemin algılama özelliği sayesinde tüm halı ve sert yüzeylerde mükemmel temizlik performansı sağlayan ilk profesyonel akülü dik fırçalı elektrikli süpürgedir. Güçlü fırça, tekstil zeminlerin liflerini derinlemesine temizler ve gözle görülür şekilde düzeltir. Bina temizliği veya otel sektöründeki temizlik personeli, ayak şalteriyle rahatça etkinleştirilebilen hızlı ve hijyenik rulo fırça kendi kendini temizleme işlevinden yararlanır. Rulo fırça tarafından alınan tüyler ayrılır ve geri kalanı otomatik olarak vakumlanır. Akülü, kompakt ve manevra kabiliyetine sahip dik fırça tipi elektrikli süpürge, özellikle alçak yerden yüksekliği sayesinde yatakların ve diğer mobilyaların altını kolayca temizler. CV 30/2 Bp Pack'in yenilikçi sapında bir AÇMA/KAPAMA düğmesi, eko!verimlilik modu ve LED ekran aracılığıyla kalan pil çalışma süresi göstergesi bulunur. Standart olarak güçlü Kärcher Battery+ akü ve hızlı şarj cihazı ile donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak yüksek etkili HEPA-14 filtre de mevcuttur.

Otomatik zemin algılama Temizlik performansının ilgili zemine otomatik uyumu Tekstil ve sert zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları Ayak pedalı ile silindir fırça kendi kendini temizleme fonksiyonu Fırçaya dolanan saçlar ayrılır ve vakumlanır Fırçayı çıkarmadan hızlı ve etkili temizlik Temassız ve bu nedenle son derece hijyenik fırça temizliği LED ekranlı çok işlevli, yenilikçi tutacak Ergonomik açma/kapama düğmesiyle donatılmıştır eco!efficiency modu ile: batarya süresini uzatır, çalışma gürültüsünü azaltır Kalan batarya süresini gösteren pratik LED ekran Çok düşük yerden yüksekliğe sahip kompakt tasarım Esnek dik fırçalı süpürge yere tamamen yatırılabilir Yatak ve mobilya altlarını zahmetsizce süpürme imkânı sağlar 36 V Kärcher Battery Power+ batarya platformu Tüm 36 V Kärcher Battery Power+ ve Battery Power bataryalarıyla uyumludur Akü gerektiğinde diğer makinelerle hızlıca değiştirilebilir.