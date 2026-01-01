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    Kablosuz dik süpürge CV 30/2 Bp Pack *EU | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with a sleek grey design, featuring a curved handle and hose attachment.

    Kablosuz dik süpürge

    CV 30/2 Bp Pack *EU

    Sipariş numarası: 1.023-201.0

    CV 30/2 Bp Pack, tüm halı ve sert yüzeyler için ilk profesyonel akülü dik fırça tipi elektrikli süpürgedir. Otomatik zemin algılama, düşük yerden yükseklik ve fırça temizleme fonksiyonu ile.
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