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    Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 38/2 | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with grey and black body, yellow accents, and ergonomic handle.

    Dik fırça tipi elektrikli süpürge

    CV 38/2

    Sipariş numarası: 1.033-335.0

    Alan performansı, temizleme sonucu ve ergonomi açısından en yüksek gereksinimleri karşılar: Kullanımı basit ve rahat olan vakumlu fırça CV 38/2. Zaman kazandıran birçok ayrıntıyla donatılmıştır.