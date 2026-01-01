Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 38/2 | Kärcher

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Dik fırça tipi elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.033-335.0Alan performansı, temizleme sonucu ve ergonomi açısından en yüksek gereksinimleri karşılar: Kullanımı basit ve rahat olan vakumlu fırça CV 38/2. Zaman kazandıran birçok ayrıntıyla donatılmıştır.
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Süpürme genişliği (cm)
38
Vakum gücü (mbar / kPa)
200 / 20
Hava debisi (l/s)
40
Derecelendirilmiş performans (W)
850
Konteyner kapasitesi (l)
5.5
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
12
Ses seviyesi (dB(A))
65
Fırça motoru gücü (W)
150
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
8.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
370 x 390 x 1215
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları