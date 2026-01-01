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    Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 48/2 | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with a grey and black body, yellow accents, and a handle on a white background.

    Dik fırça tipi elektrikli süpürge

    CV 48/2

    Sipariş numarası: 1.057-328.0

    Entegre aksesuarlar ve kablo tutucular, aletsiz fırça değişimi ve güç kablosu hızlı değiştirme sistemi ile ergonomik dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 48/2. Yüksek alan performansı.