Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 48/2 | Kärcher

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Dik fırça tipi elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.057-328.0Entegre aksesuarlar ve kablo tutucular, aletsiz fırça değişimi ve güç kablosu hızlı değiştirme sistemi ile ergonomik dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 48/2. Yüksek alan performansı.
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Çalışma Genişliği (cm)
48
Vakum gücü (mbar / kPa)
200 / 20
Hava debisi (l/s)
40
Derecelendirilmiş performans (W)
850
Konteyner kapasitesi (l)
5.5
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
12
Ses seviyesi (dB(A))
65
Fırça motoru gücü (W)
150
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
9.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
13.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
370 x 485 x 1215
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri