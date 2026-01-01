Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 48/2 | Kärcher

Kullanımı çok kolay, standart olarak akıllı ekstralarla donatılmış ve özellikle geniş çalışma genişliğine sahip geniş alanlar için çok uygun: Dik fırça tipi elektrikli süpürgemiz CV 48/2 hızlı, verimli ve nazik temizlik için ihtiyacınız olan her şeyi taşır.Düşük ağırlığı sayesinde uzun, yorulmadan çalışma süreleri de mümkündür. Makineye entegre edilmiş aksesuarlar, küçük girintilerin ve kenarların da iyice temizlenmesini garanti eder.Optik fırça ayarlama yardımı gibi akıllı çözümler ile fırçanın iplik yüksekliğine hassas şekilde ayarlanması veya yırtılmaya dayanıklı keçe filtre torbalarının neredeyse tozsuz değiştirilmesi için patentli çıkarma sistemi işinizi çok daha kolay hale getirir.CV 48/2 ekipmanı, güç kablosu için hızlı değiştirme sistemi ve aletsiz fırça değişimi seçeneğiyle tamamlanmaktadır. Güçlü makine, otel sektörü ve restoranlardan perakende ticaret ve kamu binalarına ve teşhir salonlarına kadar çeşitli uygulamalar için uygundur.

Gösterge ışığı En iyi temizlik sonuçları için fırçanın ayarlanması gerektiğinde gösterge ışıkları sinyal verir. Güç kablosu için hızlı değiştirme sistemi Önceden bilgi sahibi olmadan zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan güç kablosu değişimi. Esnek temizlik opsiyonu Esnetilebilen emiş hortumu tıkanma durumunda kolayca ve zahmetsizce çıkarılabilir ve yerleştirilebilir. Aletsiz fırça değişimi Herhangi bir alete ihtiyaç duymadan rulo fırçanın hızlı değişimi.