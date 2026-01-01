Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 60/2 RS Bp. | Kärcher

Birbirine zıt olarak dönebilen fırçaları ve yan fırçası sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilen bu makine sert zemin ve halı temizliği için idealdir. Fonksiyonel olarak ayrıca kullanılabilen emiş borusu da makinenin erişemediği yerlerdeki kirlere ulaşır. Şarj cihazı ve aküler makineye birlikte paketin içersinde yer alır.

Birbirine ters hareket ile dönen rulo fırça sistemi Sert zeminlerde veya tekstil yüzeylerde fırça değiştirmeden derinlemesine temizlik Ekstra uzun emiş hortumu Ulaşılması zor yerlerin temizliği için geliştirilmiş emiş borusu. Hortum uzatılabilir. Esnektir. Makine tamamı ile açılabilir Akü ve filitre torbası rahatlıkla yerleştirilebilir. Servisi çok kolaydır İnce tasarım Manevra kabiliyeti mükemmeldir. Asansöre sığabilir - çok katlı yerlerin tasarımı için idealdir