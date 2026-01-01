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    Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 60/2 RS Bp. | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with steering wheel, side brush, and HEPA filter label, designed for professional cleaning.

    Dik fırça tipi elektrikli süpürge

    CV 60/2 RS Bp.

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.011-028.0

    • Sert zeminler ve tekstil zemin kaplamaları için
    • Çıkarılabilir emiş borusuna sahip esnek emiş hortumu
    • Pil ve yerleşik şarj cihazı dahil
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