Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 60/2 RS Bp. | Kärcher

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Dik fırça tipi elektrikli süpürge
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.011-028.0
Motor Gücü (V)
36
Frekans (Hz)
50 - 60
Çalışma Genişliği (cm)
61
Vakum gücü (mbar / kPa)
117 / 11.7
Hava debisi (l/s)
34
Konteyner kapasitesi (l)
17
Standart iç çap ( )
32
Ses seviyesi (dB(A))
68
Fırça motoru gücü (W)
373
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
219
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1120 x 640 x 1290
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri