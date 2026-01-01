Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz) | Kärcher

Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Islak püskürtme ataşmanı, boruya bağlıdır (yüksek basınçlı nozulun yerine geçer).