Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz) | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.115-000.0Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.2
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz