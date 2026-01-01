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    Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz) | Kärcher

    Kärcher pipe cleaning set with a long metal nozzle and coiled transparent hose, featuring a brass connector.

    Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)

    Sipariş numarası: 4.762-010.0

    Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.
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