Değiştirilebilir açılı nozul, 050 | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.113-007.0Püskürtme açısını 0°’dan 90°’a değiştirmek için değişken açı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.
Nozül ölçüsü (mm) ( )
50
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.