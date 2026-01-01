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    Değiştirilebilir açılı nozul, 055 | Kärcher

    Grey Kärcher hose connector with brass interior, featuring ridged grips and arrow markings on a white background.

    Değiştirilebilir açılı nozul, 055

    Sipariş numarası: 4.113-008.0

    Püskürtme açısını 0°’dan 90°’a değiştirmek için değişken açı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.
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