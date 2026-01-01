Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.112-000.0Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.2
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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