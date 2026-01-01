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    Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with brass connector and transparent hose, set against a white background.

    Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti

    Sipariş numarası: 2.640-151.0

    Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.
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