Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti | Kärcher

Deterjan enjektörlü inno köpük kiti - temizlik ya da dezenfeksiyon için, mobil ya da sabit kullanılan HD ya da HDS basınçlı makinelerle kullanılan yenilikçi yüksek basınçlı köpük sistemi. Durulama için köpük nozullu çift boru ve yüksek basınç jeti. Yüksek basınçlı deterjan enjektörü hassas doz ayarlama vanasına sahiptir (%0 - 5). Nozul kitleri ayrıca sipariş edilmelidir.