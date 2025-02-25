Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    Profesyonel Temizlik ve Bakım Deterjanları | Kärcher

    Profesyonel temizlik ve bakım deterjanları

    Tek bir temizlik makinesi. Tek bir temizlik deterjanı. Tek bir üretici: Kärcher.

    Temizlik profesyonelleri temizlik söz konusu olduğunda neyin gerçekten önemli olduğunu bilirler: İnsanların, makinenin ve çevrenin korunmasıyla birleşen mükemmel performans ve bakım. Ve elbette kullanıcının güvenliği.

    Diğer iki temel faktör ise zaman ve verimliliktir. Bu avantajları etkili bir şekilde bir araya getirmek için temizlik makinesi, temizlik deterjanları ve aksesuarlardan oluşan mükemmel dengelenmiş bir sisteme ihtiyacınız vardır. Kärcher sistemi. Küresel pazar liderinden profesyonel servis dahil.

    Detergents

    Kärcher temizlik deterjanlarını seçmeniz için 10 neden

    Bazen doğru kararı vermek için tek bir neden yeterlidir; konu Kärcher olduğunda ise tam 10 mükemmel nedeniniz var.

    • Yüksek verimli ve ekonomik ürün formülleri

    Kärcher temizlik deterjanlarında yalnızca en iyi ham maddeler kullanılır. Bu sayede ürünler son derece düşük ve maliyet tasarrufu sağlayan dozlarda kullanılabilir.

    • Patentli, kolay ayrışan formüller

    Pek çok Kärcher ürünü, yağ ayırıcılarda su ve yağ fazlarının hızlıca ayrışmasını sağlayan ve böylece yasal düzenlemelere uyumu destekleyen kolay ayrışan formüllerle üretilir.

    • Paslanmayı önleyici bileşenler ve diğer özel katkı maddeleri içeren, makine dostu formüller

    Kärcher temizlik deterjanları, Kärcher temizlik cihazlarında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Bu formüller en inatçı kirlerin temizlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda makineye karşı hassastır. Çok sayıda temizlik deterjanı, makinenin temizlenmesi ve korunması için özel bileşenler içerir.

    • Yüksek basınca dayanıklı ve 150°C'ye kadar ısı dayanıklılığı

    Kärcher yüksek basınçlı temizlik deterjanları, yüksek basınçlı yıkama machinesinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

    • Kärcher geliştirme departmanı tarafından sürekli iyileştirme

    Kärcher deterjanları; temizlik performansını artırmak, temas sürelerini kısaltmak ve daha da çevre dostu formüller sunmak amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir.

    • Çevre, insan ve makine için sorumluluk alma

    Kärcher; gereksiz çözücülerin, ağır metallerin ve çevreye ile insan sağlığına zararlı diğer maddelerin kullanımından tutarlı bir şekilde kaçınır. Kullanıcının, makinenin ve çevrenin mümkün olan en iyi şekilde korunması için çalışır.

    • Azaltılmış ambalaj sayesinde çevre dostu

    Kärcher deterjanları yüksek konsantrasyona sahiptir ve bu nedenle daha az ambalaj malzemesi gerektirir. Bu durum doğal kaynakları korur ve ambalaj atıklarının bertaraf edilmesini kolaylaştırır.

    • En yüksek talepleri karşılamak için geliştirildi

    Çok sayıda Kärcher temizlik deterjanı gıda sınıfı kalitededir ve gıda üretiminin tüm alanlarında uygun şekilde kullanılabilir.

    • Ferah kokusuyla en iyi performans

    Pek çok Kärcher temizlik deterjanı, hoş olmayan kokuları engellemek için limon yağı gibi esanslar içerir; yüzeylerde temiz ve ferah bir his bırakır.

    • Tek bir kaynaktan eksiksiz sistem

    Kärcher sistemi, kullanıcının yararına olan bir uzmanlığa dayanır: Makineler, deterjanlar ve aksesuarlar için tek bir üretici. Destek ve danışmanlık için tek bir muhatap.

    Araştırma, geliştirme ve üretim; el ele.

    Kärcher temizlik ve bakım deterjanları, birlikte kullanıldıkları makineler kadar çok yönlü ve etkilidir; çünkü doğrudan Kärcher temizlik makinelerine özel olarak geliştirilmişlerdir. Makine ve temizlik deterjanı sisteminden maksimum performans almanın tek yolu budur. Kärcher bu durumu çok erken bir aşamada fark etmiş ve kendi Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin merkezine yerleştirmiştir. Bu yaklaşım, başarımızın temelini ve düşünce ile eylemlerimizin arkasındaki ana fikri oluşturur.

    Detergents

    Makinelerin yanı sıra tüm temizlik sistemine yönelik zorluklar ve talepler artmaya devam ettikçe, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin önemi de giderek büyüyor. Çevre daha da fazla korunurken performans nasıl maksimuma çıkarılabilir? Güç veya kaliteden ödün vermeden maliyetler nasıl düşürülebilir? Bunlar, Kärcher ile teknoloji ve kimyanın en farklı alanlarından gelen uzman ekibimizin mümkün olan en iyi cevapları bulmak için üzerinde çalıştığı sorular. Hem pazar genelinde hem de tedarikçiler ve profesyonel kullanıcılarla yakın iş birliği içinde.

    Uzmanlarımız, kirlerin etkili bir şekilde çözülmesini, toplanmasını ve bertaraf edilmesini sağlamak için tüm yüzeylerdeki her türlü kiri analiz ediyor. Geliştirdiğimiz her şey, hem kelime anlamıyla hem de benimsediğimiz bütünsel yaklaşım açısından sistemli bir yapıya sahip. Üstelik her bir görev bizzat Kärcher tarafından yürütülüyor. Kärcher temizlik deterjanlarının yüksek performansı ve verimliliği, kendi laboratuvarlarımızda yürütülen 30 yılı aşkın Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin bir sonucudur. Temizlik makinelerinde dünyanın lider üreticisi olarak, eksiksiz bir sistem sağlayıcısı olma yolundaki ilk adımı çok uzun zaman önce attık; bugün ise bilgi birikimimiz ve teknolojilerimizle standartları belirliyoruz.

    Temizlik çözümlerinde eksiksiz bir sistem sağlayıcısı olan Kärcher, sadece Kärcher temizlik makinelerinde kullanılacak temizlik deterjanı formüllerini geliştirmekle kalmaz, bu temizlik ürünlerinin üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştirir. Temizlik deterjanlarımızı kendi tesislerimizde üretmemiz, müşterilerimize her zaman aynı yüksek kalitede ürünler sunmamızı ve maksimum tedarik sürekliliği sağlamamızı mümkün kılarken, tüm gereksiz taşımacılık faaliyetlerini ortadan kaldırarak çevre üzerindeki etkiyi de azaltır.

    Reinigungsmittel Produktion

    Sistem sağlayıcısı vizyonumuz, yalnızca temizlik makineleri sunmayı değil, aynı zamanda temizlik deterjanlarının geliştirilmesini ve üretimini de kapsar. Kendi bünyemizdeki üretim ve dolum sistemlerimiz sayesinde, Kärcher temizlik deterjanlarının üretimini sürekli olarak kontrol altında tutuyor ve ürünlerimizin beklediğimiz kalite standartlarını karşılamasını sağlıyoruz. Modern karıştırma ve dolum sistemleri kullanarak, ürünlerimizin her zaman üstün temizlik performansı sunmasını güvence altına alıyoruz. Bu durum aynı zamanda ürünlerimizin her an bulunabilir ve sevkiyata hazır olmasını da garanti eder.

    Yüksek esnekliğe sahip sistemimizde, 25.000 litrelik karıştırma kazanlarımızdan 0,5 litrelik şişelerden 20.000 litrelik tankerlere kadar her türlü ambalaja hızlı ve maksimum verimlilikle dolum yapılabilmektedir. Üretimdeki kısa reaksiyon süreleri sayesinde ürünlerimiz her an en güncel teknolojiyle geliştirilir. Kärcher, üretimde kendi son teknoloji sistemlerini kullanarak ve ürünleri üretim sahasında depolayarak çevre korumasında aktif bir rol oynamaktadır. Tüm gereksiz taşımacılık faaliyetleri ortadan kaldırılır ve ürünler tüm dünyaya doğrudan üretim tesisinden gönderilir.