Profesyonel Temizlik ve Bakım Deterjanları | Kärcher

Bazen doğru kararı vermek için tek bir neden yeterlidir; konu Kärcher olduğunda ise tam 10 mükemmel nedeniniz var.

Yüksek verimli ve ekonomik ürün formülleri

Kärcher temizlik deterjanlarında yalnızca en iyi ham maddeler kullanılır. Bu sayede ürünler son derece düşük ve maliyet tasarrufu sağlayan dozlarda kullanılabilir.

Patentli, kolay ayrışan formüller

Pek çok Kärcher ürünü, yağ ayırıcılarda su ve yağ fazlarının hızlıca ayrışmasını sağlayan ve böylece yasal düzenlemelere uyumu destekleyen kolay ayrışan formüllerle üretilir.

Paslanmayı önleyici bileşenler ve diğer özel katkı maddeleri içeren, makine dostu formüller

Kärcher temizlik deterjanları, Kärcher temizlik cihazlarında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Bu formüller en inatçı kirlerin temizlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda makineye karşı hassastır. Çok sayıda temizlik deterjanı, makinenin temizlenmesi ve korunması için özel bileşenler içerir.

Yüksek basınca dayanıklı ve 150°C'ye kadar ısı dayanıklılığı

Kärcher yüksek basınçlı temizlik deterjanları, yüksek basınçlı yıkama machinesinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

Kärcher geliştirme departmanı tarafından sürekli iyileştirme

Kärcher deterjanları; temizlik performansını artırmak, temas sürelerini kısaltmak ve daha da çevre dostu formüller sunmak amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir.

Çevre, insan ve makine için sorumluluk alma

Kärcher; gereksiz çözücülerin, ağır metallerin ve çevreye ile insan sağlığına zararlı diğer maddelerin kullanımından tutarlı bir şekilde kaçınır. Kullanıcının, makinenin ve çevrenin mümkün olan en iyi şekilde korunması için çalışır.

Azaltılmış ambalaj sayesinde çevre dostu

Kärcher deterjanları yüksek konsantrasyona sahiptir ve bu nedenle daha az ambalaj malzemesi gerektirir. Bu durum doğal kaynakları korur ve ambalaj atıklarının bertaraf edilmesini kolaylaştırır.

En yüksek talepleri karşılamak için geliştirildi

Çok sayıda Kärcher temizlik deterjanı gıda sınıfı kalitededir ve gıda üretiminin tüm alanlarında uygun şekilde kullanılabilir.

Ferah kokusuyla en iyi performans

Pek çok Kärcher temizlik deterjanı, hoş olmayan kokuları engellemek için limon yağı gibi esanslar içerir; yüzeylerde temiz ve ferah bir his bırakır.

Tek bir kaynaktan eksiksiz sistem

Kärcher sistemi, kullanıcının yararına olan bir uzmanlığa dayanır: Makineler, deterjanlar ve aksesuarlar için tek bir üretici. Destek ve danışmanlık için tek bir muhatap.