Dirsek, plastik, C 32 klips sistemi | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.408-051.0Plastik, C-32 klips sistemli
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Standart iç çap ( )
32
Malzeme
Plastik
Model / Versiyon
Antistatik
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
290 x 75 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.