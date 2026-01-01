Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Dirsek, plastik, C 32 klips sistemi | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner handle with a yellow button, shown on a white background.

    Dirsek, plastik, C 32 klips sistemi

    Sipariş numarası: 4.408-051.0

    Plastik, C-32 klips sistemli
    Teklif isteyin