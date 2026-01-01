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    Döner boru temizleme nozulu | Kärcher

    Black Kärcher nozzle attachment with a cylindrical shape, resting on a white surface.

    Döner boru temizleme nozulu

    Sipariş numarası: 6.415-428.0

    Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8’’ bağlantısı bulunur.
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