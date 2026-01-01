Döner boru temizleme nozulu | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.415-428.0Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8’’ bağlantısı bulunur.
Çap (mm)
16
Nozül ölçüsü (mm) ( )
50
vida dişi
R 1/8"
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.