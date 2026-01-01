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    Döner boru temizleme nozulu | Kärcher

    Black Kärcher nozzle attachment with a cylindrical shape, resting on a white surface.

    Döner boru temizleme nozulu

    Sipariş numarası: 6.415-440.0

    Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için İç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.
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