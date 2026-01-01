Döner boru temizleme nozulu | Kärcher

iç dişlileri olan döner boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için nozulun 4 döner jeti vardır. Jetler, nozul ve hortumun boru içinde serbest hareket etmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Boru temizleme hortumuna bağlanabilmek için R 1/8’’ bağlantı.