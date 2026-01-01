Döner boru temizleme nozulu | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.415-440.0Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için İç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.
Çap (mm)
16
Nozül ölçüsü (mm) ( )
65
vida dişi
R 1/8"
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.