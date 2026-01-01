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    Döner kaplin | Kärcher

    Brass and grey Kärcher hose connector with threaded end.

    Döner kaplin

    Sipariş numarası: 4.111-021.0

    Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.
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