Döner kaplin | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.111-021.0Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.