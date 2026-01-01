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    Döner kaplin | Kärcher

    Brass connector with a black plastic grip, featuring a threaded end for attachment.

    Döner kaplin

    Sipariş numarası: 4.401-091.0

    Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.
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