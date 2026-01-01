Döner kaplin | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.401-091.0Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.