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    dry & ex RM 767 | Kärcher

    Kärcher RM 767 carpet cleaner container with label detailing product information and usage instructions.

    dry & ex RM 767

    Sipariş numarası: 6.295-198.0

    Tekstil yüzeyleri ve döşemelikler için sıvı, hızlı kuruyan, püskürtme ekstraksiyonlu CarpetPro Cleaner RM 767 istenmeyen kokuları giderir ve zemin hijyenini arttırır.
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