dry & ex RM 767 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-198.0Tekstil yüzeyleri ve döşemelikler için sıvı, hızlı kuruyan, püskürtme ekstraksiyonlu CarpetPro Cleaner RM 767 istenmeyen kokuları giderir ve zemin hijyenini arttırır.
Paketleme ölçüsü (l)
10
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
7
Ağırlık (kg)
10.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
10.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
230 x 188 x 307
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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