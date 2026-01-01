DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 400 l/sa - 600 l/sa | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Su debisi (l/sa)
400 - 600
Nozül ölçüsü (mm) (mm)
38
Maksimum basınç (Bar)
300
Dozaj (%)
1 - 2 - 4
Depo / Hazne Kapasitesi (l)
2
Sıcaklık (°C)
max. 60
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları