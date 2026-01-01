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    DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 900 l/sa - 2500 l/sa | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey bottle and yellow attachment, designed for cleaning applications.

    DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 900 l/sa - 2500 l/sa

    Sipariş numarası: 4.112-069.0

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