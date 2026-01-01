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    EASY!Force Yüksek Basınç Tabancası | Kärcher

    Sıfır Güç. Tam Performans. Yeni EASY!Force Tetik Tabancası.

    medium easy force

    EASY!Force: Gücü ve basıncı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

    Yüksek basınçlı temizlikte ergonominin yeni boyutunu keşfedin: Yeni EASY!Force yüksek basınç tabancası sayesinde tetiği basılı tutma zorunluluğu ortadan kalkıyor; böylece çok daha zahmetsiz, ergonomik ve yorulmadan temizlik yapabilirsiniz.

    Bir ergonomi meselesi.

    Yüksek basınçlı yıkama makineleriyle çalışmak fiziksel olarak oldukça yorucudur. İşte bu yüzden ergonomi çok büyük önem taşır. Geleneksel yüksek basınç tabancalarının tetiğini sürekli basılı tutmak, kısa sürede yorgunluğa, el ağrılarına ve kasılmış bir çalışma duruşuna yol açar. Sık sık ara vermeden veya operatör değiştirmeden uzun süreli temizlik yapmak neredeyse imkansızdır. EASY!Force teknolojimiz bu durumu tamamen değiştiriyor. Artık tetiği basılı tutmak için güç harcamanıza gerek yok. Yüksek basınçla temizlik yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

    Daha uzun kullanım ömrü için tam seramik valf.

    Yüksek basınç tabancalarının arızalanma sebebi, büyük oranda sudaki partiküllerin valflere zarar vermesidir. EASY!Force bu soruna da kesin bir çözüm getiriyor: Valf sistemi, hasara yol açabilecek her türlü partiye karşı dirençli olan seramik bilye ve seramik yuvalı contadan oluşur. Bu teknoloji, tabancaya geleneksel valflere sahip modellere kıyasla 5 kat daha uzun bir kullanım ömrü kazandırır.

    Güvenli çalışma için pratik tasarım.

    Yeni EASY!Force tetik tabancasının emniyet kilidi, istemsiz çalıştırmaların önüne geçer ve kullanım kolaylığından ödün vermeden maksimum güvenlik sunar. Yüksek basınçlı su jetini serbest bırakmak için tetiğe yalnızca bir kez basmanız yeterlidir; son derece sezgisel ve basittir. EASY!Force tetik tabancası, siz tetiğe bastığınız sürece açık kalır. Tetiği bıraktığınız anda ise tabanca gücü anında keser.

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    Ergonomic cleaning with Easy Force trigger gun
    Easy Force trigger gun detail image ceramic ventil
    Easy force detail image trigger
    Easy Force comfortable cleaning of heavy equipment

    Her koşulda maksimum konfor

    Her durumda rahat etmeniz için ergonomiyi biz üstleniyoruz. EASY!Force yüksek basınç tabancamız, her çalışma pozisyonunda zahmetsiz bir kullanım sunar. Özellikle baş seviyesinin üzerindeki alanlarda veya farklı açılarda çalışırken, süreci daha da kolaylaştırmak için ek bir tutamak kullanılabilir.

    Kontrol tamamen sizin elinizde.

    Yeni nesil EASY!Lock yüksek basınç tabancaları için sunulan isteğe bağlı yardımcı sap, duruşunuzu yaptığınız işe göre ayarlamanıza olanak tanıyarak işinizi hafifletir. Çalışma pozisyonunuzu esnek bir şekilde değiştirebilmek, daha uzun süre yorulmadan çalışmanızı sağlar.

    Bu yardımcı sap, tabancanın üzerine kolayca sabitlenebilir. Basit bir ayar vidası sayesinde kullanıcının boyuna ve en ideal çalışma açısına göre hızlıca ayarlanır. Ergonomik tasarımı, ister sağ ister sol elinizi kullanın, size iki ek kavrama alanı sunar. 360° dönebilen gövde yapısı sayesinde, bu sap çalışma esnasında sadece çevrilerek yönlendirilebilir ve size büyük bir hareket esnekliği sağlar.

    EASY!Lock: Hızlı ve kolay bağlantı

    Patentli EASY!Lock hızlı bağlantı sistemimizle vidalamak artık hem çok kolay hem de çok hızlı. Geleneksel vidalı bağlantılara kıyasla tam 5 kat daha hızlı! Üstelik EASY!Lock hızlı bağlantı sistemimiz, en az onlar kadar dayanıklı ve sağlamdır.

    Daha Hızlı Kurulum, Daha Hızlı Sonuç

    Şimdiye kadar bir yüksek basınçlı yıkama makinesini kurmak, farklı bağlantı parçalarını birbirine takıp sökmek oldukça zaman alıyordu. Aynı durum aksesuarları değiştirirken de geçerliydi. Ancak bunlar artık geride kaldı. EASY!Lock sistemimiz, hızlı kilitleme mandallarının pratikliği ile vidalı bağlantının güvenilirliğini tek bir gövdede birleştiriyor. Bu da kurulum süresinden yaklaşık %80 tasarruf etmeniz anlamına geliyor. Böylece zamanınız size kalıyor; ister asıl işiniz, ister diğer önemli işleriniz için.

    Eşsiz, Hızlı, Güvenli ve Sağlam

    Hiçbir şey vidalı bir bağlantı kadar güvenli, emniyetli ve uzun ömürlü olamaz. Hiçbir şey de hızlı bir kilit sistemi kadar zaman kazandıramaz. Ancak bu ikisinin birleşimi kadar kusursuz bir şey var: EASY!Lock, geleneksel bir vidalı bağlantı kadar güçlü ve hızlı kilit sistemi kadar esnektir. Bağlantı, konik bir yuva üzerinden kilitlenir. Kılavuz yuvalı çoklu diş yapısı sayesinde, yüksek basınçlı yıkama makinelerinden nozullara kadar tüm aksesuarları birbirine bağlamak için sadece 360 derecelik tek bir tur çevirmeniz yeterlidir. Her seferinde hızlı ve güvenli.

    İnovasyon İşte Bu Kadar Kolay

    Yenilikçi EASY!Lock sistemimizle ağırlık artık bir sorun değil; çünkü geleneksel vidalı bağlantılardan daha ağır değildir. Ayrıca, tabanca namlusundaki nozul contası üzerinde büyük bir etki yaratan küçük bir geliştirme yaptık: Conta artık doğrudan sabitleme dişinin hemen önüne radyal olarak yerleştirildi. Bu sayede conta çok daha dayanıklı hale geldi ve yerinden çıkıp kaybolma riski tamamen ortadan kalktı.

    Easy Lock Detail image
    EasyLock full view

    Her şey oldukça kolay.

    EASY!Lock sistemimiz daha iyi bir temizlik deneyiminin başlangıcıdır, mevcut aksesuarlarınızın sonu değil. Özel olarak geliştirilen adaptörler, metrik dişli (M 22 × 1.5) tüm makinelerin ve aksesuarların, yeni EASY!Lock bağlantılı aksesuarlarla birlikte kullanılabilmesini sağlar. Doğru adaptörü seçmeyi kolaylaştırmak için de bağlantı noktalarını renklerle eşleştirdik: Her adaptörün üzerinde, numarası kabartmalı olarak yer alan iki renkli plastik bir kılıf bulunur. Antrasit gri renkli kısım yeni EASY!Lock bağlantısını, siyah renkli kısım ise geleneksel metrik dişli bağlantıyı temsil eder.

    • Kabartma Numara: Her adaptörün kendine ait bir numarası vardır. Net ve karıştırılması imkansızdır.
    • M22 x 1.5 Diş: EASY!Lock özelliği olmayan aksesuarlar için standart metrik diş.
    • EASY!Lock Bağlantısı: Konik kilitli, dörtlü trapez diş yapısı.
    • Antrasit Gri = EASY!Lock: EASY!Lock bağlantısını belirten renk kodu.
    • Siyah = M22 x 1.5 Diş: Geleneksel vidalı bağlantıyı belirten renk kodu.

    EASY!Force Yüksek Basınç Tabancası Ürün Broşürü

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