EASY!Force Yüksek Basınç Tabancası | Kärcher

Yüksek basınçlı temizlikte ergonominin yeni boyutunu keşfedin: Yeni EASY!Force yüksek basınç tabancası sayesinde tetiği basılı tutma zorunluluğu ortadan kalkıyor; böylece çok daha zahmetsiz, ergonomik ve yorulmadan temizlik yapabilirsiniz.

Bir ergonomi meselesi.

Yüksek basınçlı yıkama makineleriyle çalışmak fiziksel olarak oldukça yorucudur. İşte bu yüzden ergonomi çok büyük önem taşır. Geleneksel yüksek basınç tabancalarının tetiğini sürekli basılı tutmak, kısa sürede yorgunluğa, el ağrılarına ve kasılmış bir çalışma duruşuna yol açar. Sık sık ara vermeden veya operatör değiştirmeden uzun süreli temizlik yapmak neredeyse imkansızdır. EASY!Force teknolojimiz bu durumu tamamen değiştiriyor. Artık tetiği basılı tutmak için güç harcamanıza gerek yok. Yüksek basınçla temizlik yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Daha uzun kullanım ömrü için tam seramik valf.

Yüksek basınç tabancalarının arızalanma sebebi, büyük oranda sudaki partiküllerin valflere zarar vermesidir. EASY!Force bu soruna da kesin bir çözüm getiriyor: Valf sistemi, hasara yol açabilecek her türlü partiye karşı dirençli olan seramik bilye ve seramik yuvalı contadan oluşur. Bu teknoloji, tabancaya geleneksel valflere sahip modellere kıyasla 5 kat daha uzun bir kullanım ömrü kazandırır.

Güvenli çalışma için pratik tasarım.

Yeni EASY!Force tetik tabancasının emniyet kilidi, istemsiz çalıştırmaların önüne geçer ve kullanım kolaylığından ödün vermeden maksimum güvenlik sunar. Yüksek basınçlı su jetini serbest bırakmak için tetiğe yalnızca bir kez basmanız yeterlidir; son derece sezgisel ve basittir. EASY!Force tetik tabancası, siz tetiğe bastığınız sürece açık kalır. Tetiği bıraktığınız anda ise tabanca gücü anında keser.