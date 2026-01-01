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    Elektrikli süpürge EB 30/1 Li-Ion Bataryalı Elektrikli Süpürge | Kärcher

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    Elektrikli süpürge

    EB 30/1 Li-Ion Bataryalı Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.545-126.0

    Kärcher pazarda bir ilki gerçekleştirdi: Profesyonel kullanım için akü çalışan elektrikli süpürge, EB 30/1 Li-Ion. Yeni geliştirilen cihaz, değiştirilebilir bir rulo fırçaya ve çıkarılabilir bir tanka sahiptir. Sert zemin ve halılardaki kirli alanları hızlı, sessiz (56 dB[A]), güvenilir bir şekilde temizlemek için kullanılabilir.
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