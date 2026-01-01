Elektrikli süpürge EB 30/1 Li-Ion Bataryalı Elektrikli Süpürge | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.545-126.0Kärcher pazarda bir ilki gerçekleştirdi: Profesyonel kullanım için akü çalışan elektrikli süpürge, EB 30/1 Li-Ion. Yeni geliştirilen cihaz, değiştirilebilir bir rulo fırçaya ve çıkarılabilir bir tanka sahiptir. Sert zemin ve halılardaki kirli alanları hızlı, sessiz (56 dB[A]), güvenilir bir şekilde temizlemek için kullanılabilir.
Süpürme genişliği (mm)
300
Konteyner kapasitesi (l)
1
Ses seviyesi (dB(A))
56
Çıkış gücü (A)
1.8
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
220 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V)
7.2
Batarya kapasitesi
(2,5 Ah)
Sert zeminlerde aküyle çalışma süresi (dk)
51
Halıda aküyle çalışma süresi (dk)
41
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
250 x 300 x 1340
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz