Ek kiti otomatik hortum makarası HDS M / S | Kärcher

Otomatik hortum tamburu, yüksek basınç hortumunu dolama ve çözme sırasında maksimum kolaylık sağlar. HDS orta ve süper sınıf için uygundur ve pratik eksiksiz ataşman kiti sayesinde montajı çok kolaydır. Tüm cihaz işlevlerine sahiptir. Hortum tamburu taşıma amacıyla kolayca çıkarılabilir. Ek kit, bir otomatik hortum tamburu, bir yüksek basınç hortumu ve tüm gerekli bağlantı parçalarını içerir.