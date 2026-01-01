Ek kiti otomatik hortum makarası HDS M / S | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.110-011.0Eksiksiz bir ataşman kiti olarak monte edilmesi kolay otomatik hortum makarası. HDS orta ve süper sınıfı için uygundur. Yüksek basınç hortumunu dolama ve çözme sırasında maksimum kolaylık için.
Renk
Siyah
Ambalajlı ağırlık (kg)
34.4
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.