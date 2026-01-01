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    Ek kiti otomatik hortum makarası HDS M / S | Kärcher

    Kärcher hose reel with black metal frame and yellow hose, featuring connectors and mounting bracket.

    Ek kiti otomatik hortum makarası HDS M / S

    Sipariş numarası: 2.110-011.0

    Eksiksiz bir ataşman kiti olarak monte edilmesi kolay otomatik hortum makarası. HDS orta ve süper sınıfı için uygundur. Yüksek basınç hortumunu dolama ve çözme sırasında maksimum kolaylık için.
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