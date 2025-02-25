Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

    Elektrikli Süpürgeler

    Süpürgeler: Günlük temizliğin her aşamasında sağlam ve pratik

    Kärcher kuru tip elektrikli süpürgeler; otellerde, ofislerde, mağazalarda ve profesyonel temizlik şirketleri tarafından her gün kesintisiz olarak kullanılır; ortalıkta biriken toz, hav yumakları ve saç gibi tüm yaygın kuru kirleri anında yok eder. Gelişmiş teknolojisi ve yüksek kalitesiyle öne çıkan profesyonel kuru süpürgelerimiz, günlük rutin temizlik maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur. Kompakt tasarımları ve sessiz çalışmaları sayesinde birçok farklı temizlik işinin üstesinden kolayca gelirsiniz. Yüksek yüzey performansları ve esnek kullanım imkanlarıyla göz dolduran bu makinelerin şarjlı modelleri de mevcuttur. Bu sayede; ister bölgesel ister genel temizlik yapıyor olun, sese karşı hassas alanlarda, farklı zemin türlerinde, mobilya altı gibi alçak yerlerde veya eşyalarla dolu dar alanlarda bile çok rahat çalışabilirsiniz. Üstelik kuru süpürgelerimizi sadece zeminlerde değil; lambaların, mobilyaların ve duvarların tozunu almak için de güvenle kullanabilirsiniz.

    A Kärcher CV 30/2 Bp dry vacuum cleaner cleaning under a bed

    Kärcher elektrikli süpürgelerini bu kadar özel yapan nedir?

    Elektrikli süpürgelerimizi geliştirirken yüksek kullanıcı konforuna, bakımı kolay tasarıma ve ergonomik aksesuarlara dikkat ediyoruz. Cihazlar, yüksek emiş güçlerine ve verimli vakumlamasına rağmen özellikle sessiz, hafif ve hassas bir şekilde takip ediliyor. Bu, HEPA filtreleri olarak da mevcut olan sağlam ve güvenilir filtre teknolojisini içerir.

    Bu performansın arkasındaki teknoloji

    Kärcher'in içten akışlı üfleyicili kuru elektrikli süpürgeleri, emiş havasını aynı anda soğutma havası olarak kullanır. Buna ek olarak, özellikle hafif ve kompakt yapıdadırlar ve o kadar sessizdirler ki, kamu trafiğinin olduğu alanlarda bile kullanımları rahatsız etmez

    EC emiş türbini

    Elektrikli invertörlü sağlam bir doğru akım motoru olan EC motor, geleneksel komütatör motorlara göre çok önemli avantajlara sahiptir. En önemli avantajı: olağanüstü uzun kullanım ömrü. Motor karbon fırçalar olmadan çalışır ve ateşleme kıvılcımı olmadan çalışır.

    Sonuç olarak, yalnızca patlamaya dayanıklı alanlar için değil, aynı zamanda uzun çalışma aralıklarında çok vardiyalı operasyonlar için de uygundur. Entegre kontrolör, emiş gücünün buna göre ayarlanmasını mümkün kılarak sürekli hız düzenlemesine izin verir.

    Kablosuz kuru süpürgeler – Daha hızlı, daha esnek ve daha güvenli

    Kablosuz özgürlük, güçlü temizlik performansı, yüksek verimlilik ve benzersiz bir sessizlik: Kärcher Battery Power+ platformunun enerji tasarruflu eco!efficiency moduna sahip yeni şarjlı kuru tip elektrikli süpürgeleri karşınızda.

    Daha fazlası
    Cleaning a stairwell with a Kärcher battery-powered backpack vacuum

    Merdivenler

    Burada elektrik prizleri genellikle yetersizdir, kablosuz elektrikli süpürgeler de uzatma kablolarına ihtiyaç duymaz.

    Akülü elektrikli süpürgeler burada %35'e varan zaman tasarrufu sağlayabilir.

    Cleaning an aircraft with a Kärcher battery-powered backpack vacuum

    Uçak iç mekanları

    Bir sonraki yolcu uçağa binmeden önce fazla zaman yok. Ara temizlik, kablolu cihazların zahmetli kullanımından çok daha hızlıdır.

    Akülü elektrikli süpürgeler burada %50'ye varan zaman tasarrufu sağlar.

    Cleaning a theatre with a Kärcher dry vacuum cleaner

    Tiyatro/Sinema

    Kablo takmak zorunda kalmadan ve priz ile elektrikli süpürge arasında çok fazla yol olmadan, oturma sıraları ve merdivenler kolay ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.

    Akülü elektrikli süpürgeler burada %40'1 varan zaman tasarrufu sağlayabilir.

    A Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner cleaning a conference room

    Toplantı odaları

    Bir akülü elektrik süpürgesi ile, kabloları çözmeye veya değiştirmeye gerek kalmadan sürekli olarak vakum yapabilirsiniz.

    Akülü elektrikli süpürgeler burada %30'a varan zaman tasarrufu sağlar.

    Cleaning a hotel with a Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner

    Resepsiyon ve lobiler

    Yüksek müşteri trafiği, birçok mobilya parçası ve aynı zamanda çok fazla kir. Bu geniş odalarda sadece bir sonraki prize geçme ihtiyacı ortadan kalkmaz. Ayrıca kabloların mobilyaların etrafına dolanmasını ve misafirler için takılma tehlikesi oluşturmasını önler.

    Akülü çalışan elektrikli süpürgeler burada %15'e varan zaman tasarrufu sağlar.

    Cleaning a bus with a Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner

    Toplu taşıma araçları

    Otobüslerde ve trenlerde temizlik personeli genellikle harici güç kaynaklarına ve uzatma kablolarına güvenir. Pille çalışan elektrikli süpürgeler ile sınırlı alanda çalışmak çok daha basit ve verimli.

    Akülü elektrikli süpürgeler burada %25'e varan zaman tasarrufu sağlar.

    Vacuuming an office with a Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner

    Ofis alanları

    Özellikle açık plan ofislerde süpürme bir engel kursuna dönüşebilir. Kablolar mobilyalara takılmadan çok zaman kazanılabilir.

    Akülü elektrikli süpürgeler burada %25'e varan zaman tasarrufu sağlar.

    İyi vakumlanmış, iyi filtrelenmiştir.

    Toz ve kir, mikroplar, ince parçacıklar ve alerjenler günlük olarak bize eşlik eder ve ayrıca ofisler, oteller, hastaneler, tıbbi muayenehaneler veya okullar gibi kamu binalarında iç hava kalitesini etkiler. Solunum hastalıkları genellikle uzun vadeli sonuçlardır.

    Kärcher kuru elektrikli süpürgeler gelişmiş filtreleme teknolojisi ile donatılmıştır. Farklı yapı türleri, çeşitli malzemelerden yapılmış farklı filtre türleri gerektirir. Bunlar arasında kalıcı bir filtre sepeti, keçe filtre torbası, egzoz filtresi ve HEPA filtresi bulunur. Tüm profesyonel Kärcher kuru elektrikli süpürgeler, üfleyiciyi ince toz parçacıklarından koruyan bir motor koruma filtresine sahiptir. Dışarı çıkan havayı temizlemek ve gürültü seviyelerini azaltmak için bir egzoz filtresi kullanılır. Birçok model ayrıca bir HEPA egzoz filtresi kullanma seçeneği sunar.

    HEPA 14 Filtre: Temiz İç Mekan Havası İçin Hijyen Çözümü

    Kärcher HEPA-14 filtreleri, kapalı alanlardaki havadaki en ince aerosolleri bile etkili bir şekilde filtreleyerek zararlı partikülleri ortadan kaldırmada çok önemli bir rol oynar. Kärcher kuru elektrikli süpürgelere takıldığında, iç mekan havasını verimli ve güvenilir bir şekilde temizler.

    HEPA 14 filter

    eco!efficiency: Maksimum performansı korurken %30'a kadar enerji tasarrufu yapın

    Kärcher, çevreyi korumak ve maliyetlerden tasarruf etmek için birçok cihazında bir eko!verimlilik modu veya değişkeni sunar.

    eco!efficiency ile hedefimiz, geleneksel bir elektrikli süpürgenin temizleme performansına denk gelen, azaltılmış güç tüketimine sahip bir cihaz geliştirmektir. Bu, özel olarak tasarlanmış 500 watt'lık bir emiş türbini ve cihaz ve aksesuarlardaki iç sürtünme direncini en aza indirerek elde edilir.

    Avantajlar:

    • Standart modellerle karşılaştırılabilir temizleme performansı
    • Düşük güç tüketimi sayesinde artan dayanıklılık
    • Azaltılmış güç tüketimi ( eko!verimlilik olmadan T 12/1'den %30 daha az )
    • Azaltılmış gürültü seviyesi
    • Ayrılabilir güç kablosu
    Use of recycled plastic pictogram

    Düşük enerji tüketimi ve yüksek pil ömrü: Kärcher T Serisi

    T serisiyle birlikte, enerji tüketimi düşürülmüş kablolu modellerimizi sunuyoruz (700 W yerine sadece 585 W). Kablosuz modellerde bulunan eco!efficiency modu ise cihazın çalışma süresini uzatırken ses seviyesini de minimuma indirir.

    Ergonomic design pictogram

    Son derece sessiz: Adeta çıt çıkarmayan performans

    T serisinin kablolu modeli, sadece 52 dB(A) değerindeki ses seviyesiyle neredeyse tamamen sessiz çalışır. Bu sayede, gün içinde yapılacak temizlikler için biçilmiş kaftandır. Düşük ses seviyesi, hem konforlu hem de ergonomik bir çalışma ortamı sunar. Çalışma alanındaki gürültünün azaltılması, personel sağlığını korurken stres ve işitme kaybı gibi risklerin de önüne geçer.

    eco!Booster for 50% higher water efficiency

    Ergonomik tasarım

    Ergonomik ve ince tasarımı sayesinde süpürge, vücuda tam oturarak sırta yakın bir şekilde taşınır. Bu sayede sırt ağrılarının önüne geçilirken, iş sağlığı ve güvenliği de en üst düzeyde sağlanır.

    Lifetime

    Daha uzun kullanım ömrü

    Süpürgenizin kullanım ömrünü ciddi oranda artırmak için: EC motorlu kuru tip süpürgeler. Elektronik kontrollü motor sürücüsü sayesinde bu teknoloji; daha yüksek verimlilik ve daha düşük güç tüketimi gibi sayısız avantajı bir arada sunar.

    Çevre dostu mu? Kesinlikle!

    Yeni T Serisi, sürdürülebilirlik konusunda öncü bir rol üstlenerek profesyonel temizlikte yepyeni bir dönüm noktasına imza atıyor. %45'e varan oranda geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen bu modüler makineler; yalnızca sağlam ve ergonomik bir tasarım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda olağanüstü bir emiş gücü sağlıyor. Özellikle sese karşı hassas alanlarda, ultra sessiz çalışma performansıyla fark yaratıyor.

    Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Yeni T Serisi ile ilgili tüm detayları burada bulabilirsiniz.

    Daha fazlası
    Kärcher Puzzi 971 Bp Pack