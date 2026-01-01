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    EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1) | Kärcher

    Chrome extension tube with black end cap, designed for Kärcher vacuum cleaners, placed on a white background.

    EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1)

    Sipariş numarası: 6.900-514.0

    Krom kaplı metal emiş tüpü (DN 35, 1x0.5m), neredeyse tüm tek motorlu sanayi tipi NT elektrik süpürgeleri için standarttır
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