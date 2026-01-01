EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.900-514.0Krom kaplı metal emiş tüpü (DN 35, 1x0.5m), neredeyse tüm tek motorlu sanayi tipi NT elektrik süpürgeleri için standarttır
Standart iç çap ( )
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Malzeme
Çelik, krom kaplı
Uzunluk (mm)
505
Renk
Gümüş
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
505 x 39 x 39
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.