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    EMİŞ TÜPÜ (T 7/1) | Kärcher

    Black cylindrical extension tube on a white background, slightly angled to the right.

    EMİŞ TÜPÜ (T 7/1)

    Sipariş numarası: 6.906-618.0

    Tavanların süpürülmesi gibi durumlar için uzatma olarak kullanmaya uygun, siyah plastik kaplamalı metal emiş tüpü (DN 32, uzunluk 0.5m)
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