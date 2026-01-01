EMİŞ TÜPÜ (T 7/1) | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.906-618.0Tavanların süpürülmesi gibi durumlar için uzatma olarak kullanmaya uygun, siyah plastik kaplamalı metal emiş tüpü (DN 32, uzunluk 0.5m)
Standart iç çap ( )
32
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Malzeme
Çelik
Uzunluk (mm)
500
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
500 x 32 x 32
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.